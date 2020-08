Iohannis, făcătorul: „Cu certitudine nu vom avea Guvern PSD” Curat constituțional! Klaus Iohannis exclude instalarea unui Guvern PSD daca moțiunea de cenzura trece, deși nu acesta este rolul sau constituțional. Iohannis a fost intrebat miercuri despre posibilitatea ca Romania sa aiba un guvern de uniune naționala daca trece moțiunea de cenzura . „Coaliții post-moțiune: intai sa vedem moțiunea, apoi votul pe moțiune, sa facem consultari și in mod sigur nu vom avea guvern PSD”, a raspuns președintele. S-a aratat apoi deranjat de depunerea moțiunii de cenzura de catre PSD. Astfel, chestionat daca crede ca moțiunea va trece și, daca da, unde va pleca Guvernul,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

