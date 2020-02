Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, dupa demiterea Guvernului Orban, ca "institutiile sunt solide", iar "guvernarea merge mai departe"."Lucrurile merg mai departe. Institutiile sunt solide. Guvernarea merge mai departe. Lucrurile se vor misca si mai departe. Nu este cazul sa credem…

- Presedintele Klaus Iohannis are o intalnire, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul demis Ludovic Orban, potrivit unor surse oficiale. Guvernul Orban a fost demis miercuri prin motiune de cenzura. Motiunea de cenzura, intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu stie sa existe discutii referitoare la o remaniere a Guvernului si ca nici nu simte nevoia unei astfel de discutii. "Din informatiile mele, nu au existat si nu exista discutii pe remaniere si nici eu nu simt nevoia unei astfel de discutii",…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania va relua cooperarea deplina cu Republica Moldova cand va constata ca la nivel guvernamental vor avea loc actiuni pentru continuarea parcursului european, a procesului de reforma, cu precadere in domenii precum justitia, administratia si combaterea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni ca nu are "niciun fel de emotie" pentru angajarea de catre Guvern a raspunderii pentru mai multe proiecte de lege in Parlament. "Nu am niciun fel de emotie. Sunt masuri si oportune, si necesare, dar si asteptate si cred ca in acest moment angajarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca alegerile anticipate sunt "o solutie buna", dar a adaugat ca este prea devreme sa se exprime asupra unui termen in acest sens. "Alegerile anticipate sunt o solutie buna si ar fi de dorit sa se ajunga la alegerile anticipate. Insa, acum, este inca prea…

- Mai multi ministri ai Cabinetului Orban au fost chemati la discutii de presedintele Klaus Iohannis. Este vorba despre Florin Citu - ministrul Finatelor, Adrian Oros - ministrul Agriculturii, Virgil Popescu - ministrul Economiei si Lucian Bode - ministrul Transporturilor. Intanirea are loc la Palatul…