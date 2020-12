Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca „este imperativ sa ne asiguram ca efectele schimbarilor climatice nu devin mai accentuate si nu se multiplica pana la a afecta dramatic viata si sanatatea noastra”, intr-un mesaj transmis cu ocazia aniversarii a cinci ani de la incheierea Acordului de la Paris privind…

- Romania iși propune acțiuni suplimentare pentru a limita schimbarile climatice, in condițiile in care se fac resimțite tot mai mult efectele acestora - temperaturi tot mai ridicate in timpul verii, deșertificare sau seceta, arata președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis cu ocazia aniversarii…

- Temperaturi record in Antarctica, banchize amenintate cu disparitia, secete repetate, uragane in serie... De la semnarea in 2015 a Acordului de la Paris, efectele incalzirii globale au fost din ce in ce mai vizibile, relateaza miercuri AFP. "Lumea s-a schimbat dupa Paris. Si nu in bine.…

- Din cele 30,4 miliarde de euro ce vor veni din fonduri europene prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta, Romania vrea sa cheltuiasca 6,5 miliarde de euro pentru combaterea schimbarilor climatice. Jumatate din acesti bani se vor duce in sistemul de irigatii, restul fiind impartiti pe mai multe segmente…

- Raport: Prima țara din lume care se transforma din cauza schimbarilor climatice Schimbarile climatice transforma deja Noua Zeelanda, a constatat un nou raport al oficialilor guvernamentali din aceasta tara, potrivit DPA. Publicat joi, raportul include o analiză a datelor privind temperatura din…

- Ingrijorarea fata de mediul inconjurator este din ce in ce mai mare din cauza incendiilor necontrolate din intreaga lume, dar si a fluxurilor de stiri care abunda in imagini apocaliptice. Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca valurile de caldura si vanturile uscate reprezinta riscuri tot mai…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat un apel la sporirea eforturilor in cadrul acestei organizatii in vederea combaterii schimbarilor climatice, transmite duminica dpa. ''Schimbarile climatice ne ameninta securitatea'', a scris Stoltenberg intr-un articol aparut duminica…

- ONU si guvernul britanic au anuntat miercuri ca vor organiza la 12 decembrie un eveniment privind climatul, in ziua celei de-a cincea aniversari a Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, noteaza AFP. Evenimentul va fi organizat in comun de secretarul general al Natiunilor…