Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe Joe Biden și Kamala Harris, care au depus azi juramantul ca președinte și vicepreședinte al SUA. „Felicitari președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam și sa aprofundam parteneriatul strategic Romania-SUA in beneficiul popoarelor noastre și sa colaboram in adevaratul spirit al valorilor transatlantice", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.