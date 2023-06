Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea iși incepe astazi vizita oficiala in Romania, care are loc la mai puțin de o luna de la incoronarea sa. Astazi, regele va fi primit de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.30, apoi nu va avea niciun alt eveniment public. Vizita sa, prima pe care un monarh…

- Regele Charles al III-lea, care vine, vineri, 2 iunie, intr-o vizita privata in Romania, va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, informeaza Agerpres.Potrivit agendei prezidențiale, regele Charles al III-lea va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale și va…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis. Steinmeier efectueaza o vizita de stat la București, Sibiu și Timișoara, in perioada 24-26 mai 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Iohannis, catre greviștii din educație: 'O negociere se intampla…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua, de miercuri pana vineri, o vizita de stat in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele federal va fi primit, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale,…

- Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie, au precizat surse oficiale pentru News.ro, acesta urmand sa faca o vizita si la resedinta sa de la Viscri. Regele Charles al III-lea va sosi in Romania in data de 2 iunie si va fi primit la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis.…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer. 50 de ani, a inchiriat un Boeing 737-800 cu 160 de locuri, al companiei aeriene cehe Smartwings, pentru calatoria in Angola, Ghana și Egipt. Cancelaria a platit in jur de 168.000 de euro din banii contribuabililor, potrivit Heute.Potrivit Cancelariei de la Viena, scopul…

- Republica Moldova mizeaza pe sprijinul Romaniei si al Germaniei pentru obtinerea initierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a declarat, luni, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni, dupa intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german, Olaf Scholz.…