Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele ore, numerosi internauti, printre care mai multi politicieni italieni, si-au exprimat sprijinul pentru David Sassoli pe retelele de socializare, folosind hashtag-ul #ForzaDavid ("Curaj, David"), la unison cu mesajele de sustinere din partea oficialilor institutiilor europene si a eurodeputatilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj de condoleante la moartea presedintelui Parlamentului European, David Sassoli, subliniind ca acesta a fost un prieten al Romaniei si un lider care a luptat pentru valorile si principiile europene. “Sunt profund intristat de moartea brusca a lui…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu, transmit mesaje de condoleanțe dupa decesul presedintelui Parlamentului European, David Sassoli. „Europenii au pierdut un lider dedicat valorilor democratice și un constructor devotat al Europei Unite. In numele meu și al Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj de condoleante la moartea presedintelui Parlamentului European, David Sassoli, despre care a spus ca a fost un prieten al Romaniei si un lider care a luptat pentru valorile si principiile Uniunii Europene De asemenea, au transmis mesaje si liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante la moartea presedintelui Parlamentului European, David Sassoli. Șeful statului a sublinat ca Sassoli a fost un prieten al Romaniei si un lider care a luptat pentru valorile si principiile europene.„Sunt profund intristat de moartea brusca…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP: Am primit cu adanca tristețe vestea trecerii timpurii in neființa a președintelui Parlamentului European, domnul David Sassoli, un om valoros și un profesionist desavarșit, aflat mereu in slujba valorilor europene. Este o zi de doliu pentru intreaga Uniune…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de condoleanțe dupa decesul presedintelui Parlamentului European, David Sassoli. „Profund intristat de moartea brusca a lui David Sassoli, președintele Parlamentului European. A fost un prieten al Romaniei și un lider care a luptat pentru valorile…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți un mesaj de condoleanțe dupa decesul presedintelui Parlamentului European, David Sassoli. „Profund intristat de moartea lui David Sassoli. A fost prietenul Romaniei și un lider care a luptat pentru valorile și principiile europene. Moștenirea sa…