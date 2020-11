Stiri pe aceeasi tema

- Un fost colonel de securitate condamnat, Ioan Gocan, care a urmarit-o informativ pe Doina Cornea, a fost inmormantat cu onoruri militare și salve de pușca in prezența șefilor Jandarmeriei Cluj. Klaus Iohannis cere ca responsabilii de aceasta intamplare sa dea socoteala pentru decizia lor și acuza…

- In cadrul conferinței de presa de la Palatul Cotroceni președintele Klaus Iohannis a raspuns intrabarilor adresate de jurnaliști La MAI se platesc in continuare polițe – se pregatește desființarea Serviciului Omoruri. Cum vedeți desființarea acesteia? Despre desființarea unui serviciu vital nu am auzit,…

- Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019. „Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat.…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera daramarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul in Parlament in timpul ședinței in care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea epidemiei de coronavirus, inceperea…