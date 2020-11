Iohannis are propria realitate: Deficitul a crescut un pic. Economia își revine Președintele Klaus Iohannis susține ca un deficit de 9,1% pentru anul 2020 inseamna ca acesta a crescut ”doar un pic”. De asemenea, Klaus Iohannis a preluat explicațiile lui Florin Cițu și susține ca revenirea in ”V” a economiei este o certitudine. ”Revenirea in V este o realitate, este demonstrata de toate statisticile. Noi nu vrem […] The post Iohannis are propria realitate: Deficitul a crescut un pic. Economia iși revine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca un deficit de 9,1% pentru anul 2020 inseamna ca acesta a crescut ”doar un pic”. De asemenea, Klaus Iohannis a preluat explicațiile lui Florin Cițu și susține ca revenirea in ”V” a economiei este o certitudine. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…

- Dupa ce a scapat in urma cu cateva momente tentante dezvaluiri despre o „noua descoperire interesanta despre Luna”, agenția spațiala americana a aratat dovezi concludente ale existențe apei pe singurul nostru satelit natural, transmite BBC. Aceasta „detectare fara echivoc a apei moleculare” va spori…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis, vineri, Parlamentului Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, deși legea a trecut de controlul de constituționalitate inaintea promulgarii. Juriștii…

- Președintele Klaus Iohannis a admis, luni seara, in cadrul unei conferințe de presa, ca autoritațile centrale au luat masuri bune, dar au facut și greșeli, insa susține ca este o situație speciala in care fiecare invața din mers. ”Intreaga societate a fost aruncata in haos de aceasta pandemie și evident…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat joi, in conferința in care și-a anunțat inscrierea in PSD pentru a candida la parlamentare, ca in tara noastra exista o situatie, intalnita si in alte state și bazata pe studiile de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2, potrivit careia, intre…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la finalul unei vizite la Institutul Național de Sanatate Publica ca vor fi luate toate masurile recomandate de specialiști, dar ca printre acestea nu se regasește și „nevoia amanarii alegerilor”, relateaza Agerpres. Sa nu exageram cu inchiderea școlilor…

- Romania ar fi inregistrat un deficit bugetar de 1,93% din PIB in luna august, mai mic decat cel consemnat anul trecut, de 2,1%, daca nu exista criza pandemica, a declarat miercuri ministrul Finantelor Florin Citu. “Estimarile noastre arata clar ca am fi avut in august un deficit bugetar de 1,93% din…