Iohannis anunță măsuri de relaxare graduale după data de 15 mai Președintele Klaus Iohannis a avut o ședința de urgența cu o parte din cabinetul Orban, la Palatul Cotroceni, la finalul careia a declarat ca am parcurs o etapa importanta, dar nu este cazul ca acum sa avem planuri de relaxare. El a subliniat ca astfel de masuri vor fi posibile atunci cand vor fi indeplinite […] The post Iohannis anunța masuri de relaxare graduale dupa data de 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

