Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ANM, circulatia generala a aerului dinspre est catre vest-sud-vest a favorizat transportul unei mase de aer ce contine particule de praf saharian de concentratii nu foarte ridicate. Meteorologii spun ca aceste concentratii de praf saharian nu sunt foarte ridicate, pentru ca masa de aer care…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Vladimir Putin si Emmanuel Macron au avut vineri, 19 august, o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP cu referire la Agerpres . Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Romania va permite tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale catre și dinspre Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul privind tranzitarea canalelor Chilia si…

- Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la…

- Dat fiind faptul ca porturile maritime ale Ucrainei sunt blocate sau au fost ocupate de forțele ruse, Constanța, un port din Romania vecina aflat la țarmul Marii Negre, a devenit singura șansa a exporturilor de cereale din țara macinata de razboi in condițiile une crize alimentare crescande la nivel…

- In portul Constanța se afla o parte din recolta ucraineana care de aici, poate naviga in restul lumii. Unua dintre marile companii din port cere ajutor pentru eficientizarea terminalului de cereale, potrivit Euronews Italia, preluata de Rador. Dan Dolghin, director de operațiuni cu cereale la compania…