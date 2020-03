Stiri pe aceeasi tema

- "Activitatea din ultimii ani a MAI a demonstrat o serie de deficiente de ordin managerial, de coordonare si chiar lipsa de profesionalism in contextul unor situatii precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august. Institutia dumneavoastra are obligatia sa-si faca o autoevaluare profunda pentru…

- SEF NOU… Colonelul Mihai Ciprian Mitrea a fost imputernicit ieri inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” Vaslui. Activitatea de predare – primire a comenzii s-a desfasurat fara un ceremonial militar, asa cum se intampla de obicei in astfel de situatii, fostul sef, colonelul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind trecerea in rezerva, la data de 29 februarie, a contraamiralului cu doua stele Daniel Capatina din Ministerul Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala, citata de AgerpresCiteste si: AUDIERI MARATON la DIICOT in cazul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania este pregatita, referindu-se la problemele aparute in urma raspandirii coronavirusului din China, care a provocat, pana acum, zeci de morți și mii de imbolnaviri. "Am vazut ca a fost in intalnire la minister. Pare a fi un virus foarte…

- Parinții Alexandrei Maceșanu, fata sechestrata de Gheorghe Dinca in 24 iulie 2019 și, conform marturiei acestuia, omorata o zi mai tarziu, au depus prin intermediul avocatului o cerere oficiala de stramutare a dosarului care a fost transmis de procurorii DIICOT catre Tribunalul Olt. Dosarul celor doua…

- Ancheta din cazul Caracal pare sa iși fi pus amprenta pana și pe Gheorghe Dinca. Potrivit noilor dezvaluiri, principalul suspect in cazul ororilor a vrut sa se sinucida de nu mai puțin de patru ori, in arest.

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca presupusul criminal din Caracal iși dorește o pedeapsa mai mica și regreta ca adolescentele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu nu sunt in viața.

- Fostul iubit al Luizei Melencu, Alex, a facut cateva declarații dupa ce a ieșit de la sediul IPJ Dolj, acolo unde a fost audiat pentru prima oara de la dispariția tinerei de 18 ani."A intrebat cum a fost relația noastra, cum a decurs, nimic special. M-au pus sa recunosc un pandantiv, dar nu era al ei",…