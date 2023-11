Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ce vizitat Casa Sclavilor din insula senegaleza Goree, ca istoria trista, inumana si imorala pe care a avut-o acest loc trebuie sa ii inspire pe politicieni sa se implice pentru a invata din acest trecut trist sa construiasca un viitor mult mai bun…

- Presedintele Klaus Iohannis ajunge marti intr-o vizita oficiala in Senegal, ultima din cadrul turneului din Africa, el urmand ca marti si miercuri sa aiba un program mai relaxat, care include si o vizita intr-o insula aflata in patrimoniul UNESCO, iar joi sa fie primit de presedintele Republicii Senegal,…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat marți in Senegal, ultima țara din turneul inceput in 14 noiembrie și pe care il va incheia vineri, susține ca prin vizitele sale in patru țari din Africa a „pus Romania pe radarul african”. Intrebat despre costuri, șeful statului a raspuns, fara a da detalii: „Sigur…

- Cuplul prezidențial iși incheie aventura africana cu vizita in Senegal, care incepe marți și se termina joi, cu intalniri intre președinții celor doua state. Potrivit agendei, marti, seful statului va vizita Asociatia senegaleza pentru protejarea copiilor cu deficiente mintale (ASEDEME), Centrul Aminata…

