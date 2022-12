Iohannis a semnat! Avem lege care reglementează bacșișul Președintele Klaus Iohannis a proomulgat Legea prin care bacsisul este stabilit la maxim 15% din valoarea consumatiei si se evidentiaza pe bonul fiscal. Prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 – “Restaurante”, 5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”, potrivit reglementarii. De asemenea, Legea mai prevede ca bacsisul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

