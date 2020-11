IOHANNIS a reacționat în sfârșit la reportajul RECORDER despre inginerul dat afară Președintele Klaus Iohannis respinge „categoric orice demers de numire in funcții publice a unor persoane care nu intrunesc condițiile cerute de lege și nu au experiența in domeniul in care sunt propuse, dupa ce publicația recorder.ro a publicat un reportaj privind demisia inginerului Ovidiu Ianculescu din funcția de director al Sistemului de Gospodarire a Apelor Mureș deoarece „postul sau era promis unui membru PNL”, dupa cum scrie publicația citata. S-au stabilit RESTRICȚIILE pentru Sarbatori! Ce NU au voie sa faca romanii Totodata, președintele Iohannis afirma ca a discutat cu premierul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

