Actul normativ are ca obiect de reglementare stabilirea, in sarcina entitatilor raportoare prevazute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare (furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, agentii si dezvoltatorii imobiliari, alte persoane care comercializeaza diverse tipuri de bunuri), a obligatiei de a notifica Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de 15 zile si exclusiv electronic, cu…