Iohannis a decretat starea de urgenta: Se pot plafona preturile la alimente, medicamente si utilitati

- Președintele Klaus Iohannis anunța ca decretul prin care se impune stare de urgența cuprinde masuri sociale și economice, suspendarea cursurilor in școli și sistem universitar și preuniversitar. Totodata, pot fi plafonate prețurile la servicii, combustibil și medicamente. „Daca luam imediat cele mai…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in intreaga lume, inclusiv in Romania, unde avem, pana acum, confirmate 31 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Dintre acestea, 12 au fost confirmate marti, noua fiind din Bucuresti. Miercuri, au fost confirmate inca doua cazuri: o femeie din Bucuresti…