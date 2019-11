Stiri pe aceeasi tema

- Dupa centralizarea primelor rezultate din secțiile de vot de catre Autoritatea Electorala Permanenta, rezultatele parțiale (duminica, ora 22.00 – n.r.) ale alegerilor prezidențiale (turul al doilea) sunt urmatoarele, conform hotnews.ro: 13.396 secții (73%) – 5.274.441 voturi: Klaus Iohannis – 61.95%…

- Klaus Iohannis a strans peste 70% dintre voturile din Alba, potrivit datelor stranse de Autoritatea Electorala, de la secțiile din județ. Rezultatele sunt parțiale. Rezultate parțiale alegeri prezidențiale in ALBA: UPDATE 22.00 Situația centralizata in 354 de secții din județ (439 in total): Klaus…

- Partidul Social Democrat a castigat, in judetul Buzau, primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica, candidatul PSD, Viorica Dancila, devansandu-l cu aproape cinci procente pe presedintele Klaus Iohannis, sustinut de Partidul National Liberal. Candidatul Aliantei “Un Om” (PRO Romania + ALDE),…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale in judetul Hunedoara, el fiind votat de 34,39% dintre alegatori, locul al doilea fiind ocupat de candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 29,73% din voturi, potrivit rezultatelor prezentate pe site-ului Autoritatii Electorale…

- UPDATE: Date partiale alegeri prezidentiale Maramures Numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale permanente 424 911 Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne 172 887 Numarul total al alegatorilor care au votat pe listele electorale permanente 14 306 Numarul total al…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a caștigat in 5 localitați din județul Alba, considerate fiefuri ale partidului de guvernamant. ABRUD 2.059 voturi valabil exprimate Viorica Dancila: 713 voturi Klaus Iohannis: 643 voturi Dan Barna: 237 voturi Mircea Diaconu: 187 voturi RAMET 300 voturi valabil exprimate…

- Rezultatele parțiale, la ora 23.00, arata ca in județul Buzau cele mai multe voturi au ajuns la candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 34,67% din voturi. Pe locul al doilea se afla Klaus Iohannis, candidatul PNL, cu 29,71% din voturi. Mircea Diaconu se afla pe locul trei, cu 13,3%, iar Dan Barna a obținut…

- Biroul Electoral Central (BEC) a constatat, vineri, ramanerea definitiva a 14 candidaturi la prezidentiale si semnele electorale depuse de partidele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti. Potrivit BEC, candidaturile…