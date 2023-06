Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și-a publicat cea mai noua declarație de avere, din care se poate vedea care este indemnizația lui ca șef de stat, dar și cat caștiga soția lui, Carmen Iohannis, ca profesoara de liceu.

- Klaus Iohannis și soția sa au reușit sa economiseasca 30.000 de lei in ultimul an. Ultima declarație de avere arata ca au in conturi 200.000 de lei. Carmen Iohannis, profesoara de engleza, a incasat mai mult din inchirierea caselor decat din salariul de dascal, potrivit Hotnews . Ei dețin trei apartamente…

- Președintele Klaus Iohannis și-a publicat cea mai recenta declarație de avere. Președintele și soția Carmen Iohannis sa au economisit zeci de mii de lei in numai un an de zile, in mare parte din chiriile pe care le percep din inchirierea caselor pe care le au din Sibiu.Președintele Klaus Iohannis…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a caștigat in ultimul an 41.283 de lei din salarii, adica, 3.440 de lei / luna ca profesor de limba engleza la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu, conform ultimei declarații de avere depusa de Klaus Iohannis și inregistrata la 31 mai 2023. …

- Președintele Klaus Iohannis și-a publicat cea mai recenta declarație de avere din care reiese ca a economisit intr-un an, fața de declarația anterioara, suma de 30.000 de lei. De asemenea, in declarație apar și veniturile soției președintelui, Carmen Iohannis, profesoara la un liceu din Sibiu.

- Carmen Iohannis nu se alatura colegilor din cadrul Colegiului „Gheorghe Lazar” din Sibiu și nu va intra in greva luni. Soția președintelui nu este membra de sindicat și nici nu a semnat lista, potrivit Digi24.

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins, miercuri, la o discuție cu fețele bisericești de la Peștera Sfantului Andrei. Șeful statului este insoțit de soția acestuia, Carmen Iohannis, conform imaginilor difuzate de Antena 3.De confesiune evanghelic-luterana, Klaus Iohannis a participat duminica…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au fost primiti, marti dimineata, la Palatul Imperial din Tokyo, de Imparatul Japoniei, Naruhito, si Imparateasa Japoniei, Masako, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…