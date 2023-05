Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de copii aduși la Sibiu, la vizita pe care Klaus Iohannis a facut-o alaturi de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cantat o veche melodie compusa de Mihai Constantinescu, inainte de Revoluția din 1989, „O lume minunata”. Chiar daca elevii nu sunt la cursuri pentru ca profesorii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat in județul Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va realiza dupa ce se rezolva greva profesorilor. „Fiind azi joi si greva neincheiata, vom vedea daca reusim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile, dar nu asta e important daca acum imediat,…

- Președintele Klaus Iohannis: Nu se face rotativa Guvernului in timpul grevei profesorilor Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Sibiu, ca rocada guvernamentala ar putea fi amanata, in cazul in care nu se ajunge la o ințelegere cu sindicatele din invațamant, aflate in greva. „Fiind azi joi și…

- "Fiind azi joi și greva inca neincheiata, vom vedea daca reușim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile. Nu e important daca maine sau peste o saptamana – doua se face rocada. Important e sa avem o procedura clara, sa avem stabilitate. (...) Maine ar trebui sa inceapa procedura, asta daca maine…

- "Fiind azi joi și greva inca neincheiata, vom vedea daca reușim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile. Nu e important daca maine sau peste o saptamana – doua se face rocada. Important e sa avem o procedura clara, sa avem stabilitate. (...) Maine ar trebui sa inceapa procedura, asta daca maine…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat in județul Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va realiza dupa ce se rezolva greva profesorilor.„Fiind azi joi si greva neincheiata, vom vedea daca reusim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile, dar nu asta e important daca acum imediat,…

- Lecția adevarata de democrație a profesorilor greviști a dat rezultate. Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, i-a chemat pe sindicaliștii din Educație la negocieri, la Palatul Victoria. La discuții vor participa și miniștrii prezenți la negocierile de miercuri, cand profesorilor li s-au promis…

- In timp ce mii de profesori protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti, soția președintelui, Carmen Iohannis, a adus un grup de elevi la Colegiul Național Samuel von Brukenthal din Sibiu pentru a-i intampina pe Klaus Iohannis și pe președintele Germaniei, Frank Steinmeier. Carmen Iohannis a fost surprinsa…