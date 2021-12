Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Glasgow, o intrevedere cu presedintele Microsoft, Brad Smith, cu ocazia participarii la Summitul liderilor mondiali din cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), context in care a subliniat importanta transformarii digitale…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la manifestarile dedicate sarbatoririi Zilei Armatei, in Bucuresti. Seful statului a ajuns, luni, in Parcul Carol I dIn Bucuresti, unde, la Monumentul „Mormantul Ostasului Necunoscut”, are loc o ceremonie militara si religioasa, la care participa si premierul…

- Președintele Klaus Iohannis atrage atenția ca Romania se confrunta in aceasta perioada cu o catastrofa. Șeful statului a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. “Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut miercuri seara, la Cotroceni, o conferința de presa. Acesta a adus in discuție posibilele restricții ce vor intra in vigoare incepand de lunea viitoare. „Repet, singura soluție pentru a combate pandemia ramane vaccinarea. Dragi romani, vaccinați-va!”, a transmis șeful…

- Seful statului a anuntat, joi, la Cernavoda, ca si-a facut cea de-a treia doza a vaccinului anti-COVID-19. Presedintele a precizat ca el personal nu este adeptul unor masuri obligatorii si cu represalii, dar ca ar putea fi luate, prin lege, daca evolutia pandemiei o va impune. Seful statului a fost…

- In replica, liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu: Criza e domnul Iohannis! PSD ramane consecvent pentru alegeri anticipate Ieri, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Guvernul interimar va ramane in functie pana la gasirea unei solutii si s-a declarat sceptic ca o solutie se va cristaliza…

- ​Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la Summitul Global pe tema coordonarii raspunsului international în contextul pandemiei de COVID-19. Șeful statului ia parte la summitul global, la invitatia presedintelui SUA, Joe Biden, care a organizat acest eveniment. Evenimentul…

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…