Stiri pe aceeasi tema

- Ioana și Marius și iși fac planuri foarte mari de viitor. In cadrul unei intalniri romantice, cei doi și-au facut mai multe declarații de dragoste, iar concurentul a facut o dezvaluire neașteptata. Acesta iși dorește sa aiba copii cu Ioana, iar amandoi sunt nerbadatori sa devina parinți.

- Nominalizarile pentru cel mai bun, respectiv cel mai slab cuplu din casa Mireasa au dat startul unor tensiuni in competiție. Concurenții au reușit cu greu sa se puna de acord cu privire la cine ar fi bine sa voteze, in timp ce alții spun ca la mijloc este vorba despre premiu și ca ar trebui gandit strategic.

- Selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) le-a transmit un mesaj romanilor, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Edward Iordanescu a ținut sa le ureze la mulți ani conaționalilor și a spus ce inseamna Romania pentru el. El a menționat și ca este mandru sa fie selecționerul „tricolorilor”. Antrenorul nu…

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Desparțirea dintre Blaze și Izabela Okpata a starnit o mulțime de reacții de revolta a fanilor. Fostul concurent de la Mireasa a fost pus la zid dupa ce a luat aceasta decizie, avand in vedere ca au trecut doar cateva luni de cand fetița lor a venit pe lume. Iata cat de dur a fost criticat.

- In urma cu o seara, Adrian a fost eliminat din casa Mireasa. Insa, la scurt timp dupa ce a intrat in posesia telefonului, tanarul a devenit activ in mediul online. Iata ce a postat Adrian pe pagina lui de Instagram dupa parasirea competiției! Fostul concurent regreta ca a ieșit din emisiune.

- Lionel Messi a primit un mesaj elegant din partea fostului coechipier de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dupa ce argentinianul a caștigat luni seara Balonul de Aur 2023. „Il meriți”, a scris francezul dupa ceremonie, pe Instagram.

- David Popovici a castigat si cele doua curse in care a concurat duminica la ”Memorialul Michel Bally - editia 33”, la Nyon (Elvetia), in bazin de 25 de metri.Elevul antrenorului Adrian Radulescu s-a impus la 100 de metri liber (47,22 secunde) si la 50 de metri liber (21,83 secunde). In prima…