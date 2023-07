Stiri pe aceeasi tema

- Strigat de durere al femeii care și-a pierdut copilul și soțul in tragedia de pe Mureș: De ce mi i-ai luat Doamne pe amandoi, cu ce ți-am greșit sa imi faci așaAlina și-a vazut propria moarte cu ochii, s-a zbatut sa-și salveze copilul și s-a rugat ca soțul ei Eduard Iulian Buzura și ceilalți sa fie…

- Liviu Dragnea a vorbit duminica seara, la Realitatea PLUS, despre noul partid pe care il susține, o formațiune condusa de fostul ministru de interne Carmen Dan."Partidul pe care eu il susțin din tot sufletul meu și cu toata ființa mea e partidul condus de doamna Carmen Dan, nascut de foarte curand…

- Elena Ciftci, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din Romania, celebra in lumea vedetelor, se afla intr-un scandal uriaș cu soțul ei. Bruneta a cerut un ordin de restricție impotriva barbatului cu care are doi copii. Am aflat de la ce a pornit totul și de ce s-a ajuns aici! Elena Ciftci face…

- Traficul rutier pe centura ocolitoare a stațiunii Calimanești din județul Valcea este blocat din nou de sambata seara din cauza caderilor de pietre de pe versanți, fenomen inregistrat și zilele trecute pe fondul precipitațiilor din zona, informeaza Rador.Potrivit Centrului Infotrafic, circulația…

- Manchester City, calificare lejera in finala Cupei Angliei.Manchester City s-a calificat sambata in finala Cupei Angliei la fotbal dupa ce a surclasat-o cu 3-0 pe divizionara secunda Sheffield United in prima semifinala, disputata pe Wembley, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Scene de-a dreptul hilare au avut loc, noaptea trecuta, intr-un post de poliție din Argeș, acolo unde șeful de post a fost prins in mrejele amorului de șotul inșelat.Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, agentul Alexandru G., șeful de post din Schitu Golești și președintele județean al Sindicatului…

- O acrobata din China a murit in timpul unui spectacol dupa ce a a cazut de la mare inalțime in timp ce facea un exercițiu de rutina, potrivit BBC, conform Mediafax.Femeia, supranumita Sun, a cazut in timpul unui exercițiu la trapez. Spectacolul a avut loc in weekend, in orașul Suzhou din provincia…