- Fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila (USR) afirma, miercuri, ca s-au ridicat toate restrictiile brusc, fara un plan pentru protejarea celor vulnerabili. Ioana Mihaila afirma ca unele dintre masuri puteau fi ridicate mai demult, fara impact epidemiologic major, dar altele trebuiau mentinute. "Ministrul…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a declarat ca de joi toate restricțiile legate de Covid-19 vor fi ridicate. Ministerul Sanatații vine cu o serie de recomandari, printre care purtarea maștii in unele zone, chiar daca nu este obligatorie.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in urmatoarele saptamani, vaccinarea anti-COVID, coordonata acum de CNCAV, se va transfera catre Programul Național de Vaccinare al Ministerului Sanatații, desfașurat prin cabinetele medicilor de familie.…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, in data de 21 februarie 2022, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.646 paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19, dintre care, 386 in Bucuresti.La nivelul intregii tari sunt ocupate 1.101 paturi ATI COVID 19. In judetul Constanta,…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, susține o conferința de presa, pe tema evoluție pandemiei. Atat, ministrul Sanatații, cat și premierul Nicolae Ciuca anunțau saptamana trecuta ca in jurul datei de 15 februarie vor fi discuții despre ridicarea restricțiilor, in situația in care situația epidemiologica…

- Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica proectul de Ordonanta pentru modificarea ordonantei prin care este reglementata organizarea si finantarea rezidentiatului. Ministerul propune insa doar solutii pe termen scurt, imediat. Si anume: data fiind mobilitatea rezidentilor in ultimii doi ani…

- Din 3 ianuarie, calatorii care vin in Moldova din 45 de tari aflate pe lista rosie intra automat in carantina daca nu au un test negativ PCR la COVID-19, pe langa schema completa de vaccinare sau certificatul de trecere prin boala.

- Este ancheta dupa ce un barbat s-ar fi vaccinat impotriva Covid-19 de pana la 10 ori intr-o singura zi, in Noua Zeelanda. Un barbat a fost vaccinat impotriva Covid-19 de pana la 10 ori intr-o singura zi in numele altor persoane, ceea ce a dus la o ancheta a Ministerului Sanatatii din Noua Zeelanda.…