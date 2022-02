Stiri pe aceeasi tema

- Cand ești fosta iubita a lui Mario Iorgulescu iți permiți orice! Bianca Taban a facut ravagii cu bolidul sau de lux pe strazile Capitalei. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu tanara bogatașa.

- Liviu Varciu e un tata fericit, asta pentru ca are trei copii frumoși cu care se mandrește peste tot, dar și o iubita frumoasa și o mama grijulie. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu Anda Calin, dar și cu baiețelul prezentatorului TV.

- Valul cinci va dura minim doua luni, a spus secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Adriana Pistol. Aceasta a spus ca sunt doua persoane cu Omicron internate la Terapie Intensiva, ambele vaccinate, dar cu comorbiditați. Doua dintre persoanele internate cu Omicron sunt la Terapie Intensiva, a spus…

- Ciprian Marica a vorbit despre un moment neelucidat din viața sa, cand a fost naș la cununia lui Ilie Nastase și Ioana Simion, in ciuda faptului ca nu este cununat cu actuala sa iubita, Ioana Marcu. Intrebat despre cum ar caracteriza-o pe soția sa, Marica a spus: „Nu sunt casatorit, fiindca nu cred…

- Daca pana sa ajunga la divorțul de Anamaria Prodan Laurențiu Reghecampf nu avea nici cont de Facebook și nici de Instagram și statatea mereu ”undercover”, iata ca de cand a anunțat separarea antrenorul a dat de bucuria rețelelor de socializare. Ceea ce nu știe el e ca toata lumea poate vedea orice face,…

- Dupa ce s-a zvonit o lunga perioada de timp ca ar fi in praf de divorț cu soțul ei, Alina Sorescu este adepta schimbarilor radicale de look și pune din ce in ce mai mult accent pe aspectul fizic. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost din nou pe urmele vedetei…

- Cand ești iubita lui Ciprian Marica iți permiți orice. Ioana Marcu este o partenera de viața și o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele vedetei și au surprins-o in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile din Capitala.

- Dupa ce s-a aflat ca Ilie Nastase și Ciprian Marica s-au certat, toata țara a fost in șoc. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celor doi și i-au surprins pe aceștia in timp ce se aflau in acceasi locație. Sa fie oare acesta un semn de impacare? Ei bine, cum au fost cei doi vazuți in oraș, puteți…