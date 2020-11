Invitata in platoul emisiunii TV La Maruța, Ioana Ginghina (43 de ani) a dezvaluit ca se vede imbracand din nou rochia de mireasa. Actrița și fostul ei soț, Alexandru Papadopol (44 de ani), au incheiat anul trecut un mariaj de 12 ani. Cuplul are impreuna o fiica, Ruxandra (12 ani). In august 2019, Ioana dezvaluia ca a mai fost casatorita o data la varsta de doar 21 de ani. „Puțina lume știe ca eu am mai fost casatorita o data, inainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperata sa ma marit, dar el a zis sa o facem. Nu cred ca aveam o saptamana sau doua de relație.…