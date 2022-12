In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Ginghina a decis sa iși vanda hainele la targ, chiar daca vedeta fost judecata de alegerea pe care a facut-o. Actrița a marturisit ca iși dorește ca banii sa ii investeasca in educația fiicei sale, Ruxandra, sau sa mearga intr-o vacanța decat sa investeasca in lucruri materiale.