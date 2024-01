Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului internațional e in doliu! Un actor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de familia sa.

- Lumea teatrului romanesc este in doliu! Un actor indragit s-a stins din viața ieri seara. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe o rețea de socializare. Mesajul emoționant transmis in mediul online.

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Momente grele pentru Roxana Hulpe. Știrista de la PRO TV a pierdut o persoana iubita din familie. Roxana Hulpe, in doliu, a lasat un mesajul sfașietor de pe Instagram.Roxana Hulpe trece prin momente grele și nu au fost singurele de anul acesta. La cateva luni de la moartea bunicului ei, știrista de…

- In ciuda provocarilor de sanatate cu care s-a confruntat, Anca Pandrea a continuat sa straluceasca și sa impartașeasca bucuria artei cu publicul sau. Iata ce s-a intamplat cu ea și de ce a ajuns la spital.

- Cantareața Ami este in doliu! Artista este indurerata dupa ce a pierdut o persoana draga din familie. In urma cu puțin timp, pe rețelele sociale, cantareața cunoscuta de o țara intreaga a postat și un mesaj de regret in urma veștii tragice.

- Orianda Donca trece, din nou, prin momente dificile, dupa ce a pierdut o persoana draga din familie. Soția lui Calin Donca a marturisit ca intreaga familie a fost șocata de vestea ca unchiul ei pe care il considera ca un tata a murit.

- In plina greva a actorilor care denunta pagubele create de inteligenta artificiala, actrita Zelda Williams, fiica regretatului actor Robin Williams, a criticat abuzurile unei tehnologii care denatureaza cinematografia, scrie Le Figaro, conform news.ro.Fiica regretatului actor Robin Williams, decedat…