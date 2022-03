Stiri pe aceeasi tema

- Ioana, fiica regretatului Ion Dichiseanu și a Simonei Florescu este mama unei fetițe superbe, in vasta de 5 ani și a dezvaluit pentru prima oara iși dorește sa devina din nou mama, insa nu se grabește. In cadrul unui interviu, Ioana, in varsta de 34 de ani, a vorbit despre relația cu micuța Anastasia.…

- Ioana Dichiseanu este mamica unei fetițe de 5 ani, iar rolul de mama pare sa i se potriveasca perfect. Cu toate acestea, in ceea ce privește un al doilea copil, fiica regretatului Ion Dichiseanu nu are planuri sa faca un al doilea copil. Iata ce o oprește, deși susține ca dorința de a-i da un frațior…

- Actorul Stan Laurel, cel care l-a portretizat pe Stan din cuplul comic Stan si Bran, s-a nascut la 16 iunie 1890, sub numele Arthur Stanley Jefferson, in oraselul britanic Ulverston. Nu a fost o surpriza inclinatia lui spre actorie, pentru ca provenea dintr-o familie de artisti. Zeci de ani l-a jucat…

- Andreea Antonescu, in varsta de 39 de ani, s-a desparțit in urma cu ceva timp de tatal fetiței sale, insa pana acum, aceștia nu au divorțat oficial. Chiar și așa, vedeta a mai fost vazuta in compania altor barbați, insa in cele din urma s-au desparțit. Aceasta a dezvaluit care crede ca a fost greșeala…

- Larisa Udila radiaza de fericire, asta pentru ca au trecut patru luni de cand a devenit mamica, iar viața ei s-a schimbat radical. Ei bine, recent frumoasa șatena le-a dat ocazia internauților sa-i adreseze o serie de intrebari despre creșterea micuțului ei.

- Durerea pierderii uneia dintre cele mai importante ființe din viața vedetei i-a lasat rani adanci, iar Ioana Dichiseanu incearca sa faca tot posibil sa fie puternica pentru familia ta. Fiica marelui actor a marturisit la Antena Stars ca va petrece primul Craciun fara tatal ei.

