- Roxana Blenche i-a facut iubitului sau o declarație de dragoste emoționanta pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei lui de naștere. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8, i-a transmis o serie de urari care au topit inimile fanilor.

- Bucurie mare pentru fanii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Like Creața se pregatește sa nasca! Fosta concurenta și-a facut bagajul pentru spital. Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare?

- Una dintre cele mai apreciate concurente din sezonul 8 al competiției ”Chefi la cuțite”, Claudia Radu, le-a dat o veste minunata fanilor ei. Tanara face foarte multe schimbari pozitive in viața ei, iar acum a decis sa faca ceva ce avea in plan de foarte mulți ani.

- Astazi este o zi de sarbatoare in familia Chefi la cuțite! Cea care a facut anunțul a fost chiar una dintre cele mai indragite foste concurente din cadrul competiției: Claudia Radu! Iata ce veste le-a impartașit tanara fanilor de pe rețelele de socializare!

- Like Creața nici bine nu a nascut pentru prima data și deja se viseaza, din nou, insarcinata. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit cați copii iși dorește pe viitor, iar raspunsul i-a lasat masca pe toți.

- In sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 am putut s-o revedem pe celebra Amalia Bellantoni, cunoscuta și ca Sicilianca! Cum arata și ce mai face azi fosta concurenta din sezonul anterior al celui mai indragit show culinar?

- Nu este un secret faptul ca Like Creața este insarcinata. Ceea ce știu insa mulți este cum arata tatal copilului. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a satisfacut insa aceasta curiozitate internauților, impartașindu-le imagini romantice cu partenerul ei.

- Inca puțin și devine mamica cu acte-n regula! Like Creața de la Chefi la cuțite le-a spus fanilor cand va naște! Fosta concurenta s-a fotografiat cu burtica de gravida langa brad! Imagini de colecție cu viitoarea mamica.