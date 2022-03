Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu ar fi fost dus in aceasta dimineata la o clinica din Paris. Potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi suferit un accident vascular cerebral. S-ar fi prezentat cu tensiune mare la spital, acuzand probleme cardiace, apoi ar fi fost confirmat cu AVC. Potrivit ultimelor informații, acesta…

- Europarlamentarul Traian Basescu, fost președinte al Romaniei (2004-2014), a fost internat vineri dimineața intr-un spital din Bruxelles, acuzand mai multe probleme de sanatate. Joi seara, Ioana Basescu, fiica lui cea mare postase pe Instagram o fotografie emoționanta, prin care voia parca sa transmita…

- V.Stoica Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a caștigat definitiv, in instanța, procesul cu Raiffeisen Bank, instituție bancara care trebuie sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit. Potrivit reprezentanților ANPC, ”Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat definitiv…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a anuntat, miercuri, 2 martie, ca a castigat definitiv, in instanta, cauza referitoare la practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, iar banca va trebui sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit.Potrivit unui comunicat al…

- Dosarul se afla in atentia completului alcatuit din magistratii: Rodica Cosma, Anca Madalina Alexandrescu si Laura Mihaela Soane, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut masurile asiguratorii dispuse cu privire la bunurile mobile…

- Pe 19 ianuarie 2022, Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința in dosarul in care parți sunt Spitalul Municipal Campina și Clinica Romgermed din București. Sentința irevocabila este in favoarea Spitalului Municipal Campina și pune capat unui proces inceput in anul 2011.

- Trei oameni de afaceri, doi din judetul Botosani si unul din judetul Neamt, dar si un fost inspector al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava au fost condamnati, joi, definitiv la pedepse cu suspendare, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…