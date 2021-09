Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in acest moment, prioritatea maxima a romanilor și a PSD este ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata și guvernul Cițu sa fie demis. Ioan Stan a spus ca in acest sens, PSD cheama la dialog și colaborare pe toți parlamentarii care vor cu adevarat…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca 1 septembrie a reprezentat o noua zi neagra pentru pensionarii romani, de cand puterea se afla in mainile celor de la PNL-USRPLUS-UDMR. Ioan Stan a spus ca pe 1 septembrie punctul de pensie ar fi trebuit sa creasca, la 1.875 de lei, potrivit Legii…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in momentul de fața romanii traiesc din ce in ce mai greu, iar aceasta realitate nu mai poate fi ascunsa de actualii decidenți politici in spatele unor discursuri politicianiste. „Este deja oficial ca primele șase luni ale acestui an au adus cea…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, trecut în tabara susținatorilor lui Florin Cîțu în competiția pentru șefia PNL, își argumenteaza decizia surprinzatoare spunând ca "partidul are nevoie de un prim-ministru presedinte de partid, sa aiba mai multa forta si autoritate…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca lupta interna din PNL pentru funcția de președinte al partidului, nu este sub nici o forma o „sarbatoare a democrației”, asa cum susține Ludovic Orban, ci mai degraba o „sarbatoare a rușinii naționale”. „Facem aceasta afirmație in lumina ultimilor…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține ca mai multe localitați din județ au de suferit din cauza actualei guvernari, care a stopat finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala-PNDL. Redam integral un comunicat transmis de senatorul Stan: „Dupa cum aratam in comunicatul saptamana…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca din cauza incompetenței actualei coaliții de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR, forare multe investiții de la nivelul localitaților vor fi blocate. Ioan Stan a amintit ca ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației, Cseke Attila, i-a…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca social democrații vor ataca la Curtea Constituționala a Romaniei orice lege privind alocațiile care prevede anularea unor drepturi care sunt deja caștigate de copii. Ioan Stan a spus ca actualul Guvern Cițu refuza sa puna in practica legea privind…