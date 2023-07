Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai puternici pompieri din Romania, Ioan Popa și Mihai Avram, lucreaza la ISU Alba Cel mai puternic pompier din Romania este din Alba. Plutonierul Ioan Popa a caștigat etapa naționala a concursului ”Cel mai puternic pompier”. Un alt pompier din Alba, Mihai Avram, a luat locul I la categoria 30-40…

- LOCUL I, respectiv Locul III la ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????? – Germania Popa Ioan, Mihai Avram din cadrul ISU Alba sunt colegii care au facut echipa cu alți 3 colegi de la ISU Brasov in cadrul acestei vestite competiții și au luptat…

- Doi colegi din cadrul ISU Alba participa la competiția Europeana ,,Cel mai puternic Pompier” organizata in Monchengladbach, Germania formand o echipa alaturi trei colegi de la ISU Brasov. In cursul zilei de ieri, pompierii romani au susținut proba pe echipa, iar doi dintre ei au sustinut și probele…

- Doi luptatori de la CS Unirea Alba Iulia, Boloage Alecsandru și Cetean Eduardo, componenți ai lotului național de juniori, s-au clasat pe a doua treapta a podiumului la Campionatul European Școlar – ramura sportiva Taekwondo. Competiția s-a desfașurat in perioada 28 mai – 2 iunie, in Serbia, la Belgrad.…

- Alexandru Cretu, demon si inger pentru Universitatea Craiova in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a apreciat rezultatul, dar a punctat ca este un sezon ratat pentru Stiinta. „Cred ca a fost un meci spectaculos, pe contre. Am ramas repede cu om in minus și ne-a fost mai greu. Ei au marcat…

- Duminica, 21 mai, elevii cursului de dans modern sportiv al Centrul Cultural Mioveni , coordonat de prof. coregraf Mirela Crețu au participat la Concursul Național de Dans Sportiv „Dansul Florilor”, la Sala Sporturilor din Pitești. Concursul a reunit peste 500 de sportivi din toata țara, care au participat…

- FOTO| Au fost desemnați caștigatorii concursului „Prietenii pompierilor”. Au participat elevi din peste 10 licee din Alba FOTO| Au fost desemnați caștigatorii concursului „Prietenii pompierilor”. Au participat elevi din peste 10 licee din Alba Caștigatorii etapei județene a concursului „Prietenii pompierilor”…

- Vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 20.00, pe scena in aer liber, amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș vor avea loc „intalniri majore” ale publicului cu artiștii invitați in cadrul celei de-a XLIII-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”: Dorel Vișan, Florin Coșuleț, trupele Arhaic…