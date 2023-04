Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj primește sambata, de la ora 17:30, vizita lui FCU Craiova, intr-o partida din runda cu numarul 3 din play-out-ul Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Universitatea Cluj - FCU Craiova, live de la 17:30 Click…

- Dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, FC Universitatea Cluj iși continua parcursul in play-out-oul Superligii cu un meci care le ofera "studenților", sambata, la Mediaș, posibilitatea de a-și lua revanșa in fața echipei lui Adrian Mititelu.

- Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu (55 de ani), a reacționat dur dupa infrangerea suferita de olteni in fața gruparii Sepsi, joi seara, scor 0-4. In urma acestui rezultat in urma caruia covasnenii vor participa in play-off-ul Superligii , in timp oltenii vor juca in play-out. Meciul…

- Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0 pe teren propriu in fața celor de la Farul Constanța și a scapat pentru moment de presiunea ultimelor poziții. Chiar și dupa acest succes cu liderul Superligii, Ioan Ovidiu Sabau indeamna la calm și considera ca formația sa nu a realizat deocamdata ceea ce și-a propus.…

- Ioan Ovidiu Sabau, daramat dupa FC U Craiova 1948 – U Cluj 5-0. Tehnicianul ardelenilor nu și-a putut ascunde dezamagirea dupa infrangerea umilitoare din Banie. Universitatea Cluj a fost invinsa categoric de formația lui Adrian Mititelu. Neluțu Sabau nu a putut gasi raspunsuri imediate și spune ca e…

- Alexandru Chipciu, jucatorul echipei Universitatii Cluj, a fost dezamagit de prestatia lui si a coechipierilor sai in infrangerea categorica suferita vineri la Craiova, scor 0-5. „5-0 si o mare umilinta. Nu stiu ce sa zic! Eu ma simt abuzat fotbalistic. Asa ceva nu am mai trait. Poate la CFR Cluj odata.…

- FCU Craiova 1948 și Universitatea Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-o confruntare din etapa #24 din Liga 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI programul etapei #24 din Liga 1! FCU Craiova 1948 - Universitatea…

- Emil Boc spune ca iși dorește ca Universitatea Cluj sa se mențina in prima liga, acordand sprijin și incredere totala lui Ioan Ovidiu Sabau. De ce are incredere absoluta in acest antrenor? Boc spune ca Sabau „are sange din sange universitar”. „Eu evident imi doresc ca „U” Cluj sa iși regaseasca…