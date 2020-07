Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de astazi, 6 iunie 2020, au mai fost confirmate 4 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1322. – Deces 1319 Barbat, 64 ani, județ Cluj. Data confirmare: 03.06.2020. Data deces: 06.06.2020. Comorbiditați: adenocarcinom pulmonar cu metastaze pleurale…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, contrazice declarațiile politicienilor din ultimele zile, legate de majorarea pensiilor și alocațiilor, argumentand ca sunt cheltuieli in plus, intr-o perioada in care creșterile pot fi facute doar cu imprumuri.Dan Suciu considera ca discutia despre pensii si…

- Premierul Ludovic orban anunta ca pensiile vor creste, dar nu poate spune cu ce procent. Acest lucru depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de plata a pensiilor. Sustenabilitatea sistemului de pensii este fundamentala si vrem sa le garantam pensionarilor ca fiecare va primi…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a vorbit, in Camera Deputatilor, la Ora Guvernului, despre „mult trambitata crestere economica” cerandu-i primului ministru sa „nu se mai laude” si spunand ca investitiile au scazut in primele trei luni ale anului in timp ce cheltuielile privind investitiile au crescut.”Am…

- Deputatul PMP , Todoran Adrian : “Am votat Proiectul de lege prin care se da o gura de oxigen economiei romanești”. Susțin mediul de afaceri! Deputatul PMP, Todoran Adrian , prezența activa in cadrul ședințelor organizate de Camera Deputaților. Ultimul proiect de lege aduce beneficii persoanelor fizice …

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a anuntat ca in sedinta online a Camerei Deputaților, de joi, impreuna cu ceilalti parlamentari PSD, a votat adoptarea mai multor proiecte legislative pentru protejarea și sprijinirea economiei din Romania, a populației in general și a medicilor in ...

- Parlamentarul social democrat vorbeste despre sansele unice pe care Romania ar putea sa le valorifice in perioada imediat urmatoare. „Singura strategie eficienta si foarte rapida de a iesi dintr-o criza economica este investirea masiva in infrastructura! Istoria ne-o arata foarte clar: din toate crizele…