George Simion susține ca are 10 variante de candidat la alegerile prezidentiale. Liderul AUR George Simion afirma ca partidul pe care il conduce are zece variante de candidat la alegerile prezidentiale, precizand ca, din interiorul partidului, acestea ar putea fi Claudiu Tarziu, Cristian Terhes, Gheorghe Piperea, iar din afara partidului, Ioan Aurel Pop, Mircea Diaconu, Andrei Marga, anunța News.ro. In ceea ce priveste candidatura presedintelui Academiei Romane Ioan Aurel Pop (foto), a declarat ca i se pare o solutie corecta. Simion a evitat un raspuns referitor la propria candidatura, precizand…