Io amu m-oi duce, Marie – Io amu m-oi duce, Marie, ca mi-a sosit ceasul. Asculta aici ce-ti spun. Maria, suspinand: – Zi, Ioane, si asa oi face! – Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia cand or creste mari. Maria, suspinand: – Asa oi face, Ioane… – Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! Maria, suspinand: – Asa oi face, Ioane… – Si mai vreau, Marie, ca dupa ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! – Da’ Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de moarte. – Pai tocmai de-aia… Articolul Io amu m-oi duce, Marie apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Becali, in varsta de 24 de ani, a devenit pentru prima data mama. Fiica lui Gigi Becali a nascut o fetița pe data de 13 iunie, iar micuța a primit nota 10 la naștere din partea medicilor. La nici un an de la nunta, Teodora și Mihai Mincu au devenit parinți. Tanara a ramas insarcinata in luna…

- La inceput, fetele și baieții care raman singuri acasa cred ca parinții vor reveni. Deși inițial sunt furioși, apoi ceva se intampla in mintea, sufletul și in acțiunile lor. Incep sa discute cu parinții, pe net sau cand aceștia revin in scurte vacanțe. Traumele raman, dar ei sunt, intr-un fel, mai puternici.…

- Fostul fotbalist, Ciprian Marica, se straduiește sa reintre in grațiile iubite, insa lucrurile nu pare prea ușoare. Dupa ce a aparut in presa faptul ca și-a inșelat iubita cu sotia unui prieten de familie, Ciprian Marica pare ca se caieste pentru fapta sa. Pentru a-și spala pacatele Ciprian Marica incearca…

- In Saptamina Luminata, Teatrul National Iasi a gazduit un spectacol impresionant pe Facebook, initiat de Cristian Hadji-Culea, directorul institutiei, sub titlul „ Speranta din spatele gratiilor ”, in care actorii au recitat de acasa poezii scrise de martirii neamului din inchisorile comuniste. Din…

- In carantina, bibliotecile s-au adaptat conditiilor si au trecut pe online. Asa ca cititorii din tara pot gasi informatii pe internet, iar copiii pot asculta povesti citite de bibliotecari.

- In Saptamana Mare, reprezentanții Unirii Alba Iulia au decis sa se implice intr-o acțiune cu latura sociala, un gest extraordinar mai ales in acesta perioada dificila in care toți suferim din cauza efectelor pandemiei de coronavirus, „alb-negrii” fiind pe post de Iepuraș pentru copiii de la „Rița Gargarița”.…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel, a afirmat ca Intrarea Domnului in Ierusalim este o sarbatoare a luminii si a bucuriei. Acesta și-a exprimat speranta ca "Iisus Hristos ne va ajuta sa biruim aceasta mare incercare a pandemiei actuale", conform Agerpres.In predica rostita in Paraclisul…

- Copiii care ajung in UPU trec mai intai prin triajul epidemiologic din afara spitalului, medicii spunand ca in marea lor majoritate acestea sunt cazuri care au nevoie de ajutorul medicilor urgentisti. „A scazut numarul prezentarilor, credem noi ca oamenii au inceput sa constientizeze ca unele probleme…