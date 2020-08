Stiri pe aceeasi tema

- Doua comedii franțuzești și o drama islandeza, aflate pe agenda TIFF, vor fi proiectate in acest weekend pe Calea Victoriei.Trei filme prezente la ediția din acest an a TIFF, sunt proiectate la sfarșit de saptamana in București pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), sub genericul „Cinema…

- Filmele vor putea fi vizionate pe Terasa acoperis a Ateneului iesean, printre acestea numarandu-se „Copilul-problema" (Systemsprenger), filmul de debut al regizoarei germane Nora Fingscheidt, care a fost premiat cu Ursul de Argint - Premiul Alfred Bauer pentru noi perspective in arta cinematografiei,…

- Filme de la ediția din acest an a TIFF, dar și alte pelicule premiate vin la București intr-un spațiu central inedit, in fiecare weekend, intre 7 august și 27 septembrie, la „Cinema sub clar de luna“. Proiecțiile vor avea loc in aer liber, vinerea, sambata și duminica, intr-un spațiu amplu alaturat…

- Acesta este primul film romanesc restaurat in format digital 4K si unul dintre cele mai bune filme din istoria cinematografiei romanesti, publicul avand ocazia sa-i urmareasca pe actorii Maia Morgenstern, Razvan Vasilescu, Victor Rebengiuc, Dorel Visan sau Marcel Iures. Vineri, pe 31 iulie, de la ora…

- Cinema Ateneu ii invita pe spectatori la filme in aer liber pe Terasa acoperis a Ateneului National din Iasi. Proiectiile in aer liber vor fi organizate cu respectarea masurilor si regulilor de distantare sociala impuse. Filmele vor putea fi vizionate conform urmatorului program: 27 iulie 2020, Ora…

- Artistii Teatrului pentru copii si tineret ‘Luceafarul’ din Iasi se reintalnesc de sambata cu publicul, fata in fata, la Bojdeuca lui Ion Creanga din Ticau, cu spectacole in aer liber. Directorul artistic al Teatrului pentru copii si tineret ‘Luceafarul’ din Iasi, criticul Oltita Cintec, a declarat…

- Weekendul prelungit este un bun motiv sa apeși butonul de pauza și sa te bucuri de primele zile de vara, alaturi de prietenii tai. Transforma timpul liber intr-o „vacanta”, pentru ca il poți petrece in aer liber la terasa Promenade sau in timp ce faci terapie prin shopping la H&M. Totul cu responsabilitate…

- Parcul Enduro Ranch din Iasi va gazdui, in fiecare vineri si sambata din luna iunie, proiectii cinematografice in aer liber, care vor debuta la sfarsitul acestei saptamani, in cadrul evenimentelor "CINEMADUR - Cinema la enduranch". "Amfiteatrul natural inconjurat de padure ce formeaza…