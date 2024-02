Stiri pe aceeasi tema

- Geanina Ilieș a revenit pe micile ecrane! Dupa 10 ani de pauza, frumoasa prezentatoare TV i-a intampinat pe telespectatori la pupitrul știrilor Antena Stars. Geanina Ilieș este unul dintre cei mai de succes jurnaliști din Romania, iar telespectatorii o pot urmari de luni pana vineri, de la ora 14:00,…

- Geanina Ilies revine pe micile ecrane incepand din 5 februarie. Aceasta va aduce pe micile ecrane noutatile din zona mondena, zilnic, de luni pana duminica, de la ora 14.00, la Antena Stars. Geanina Ilieș a intrat in televiziune in 2008, la Prima TV, ca prezentatoare a stirilor din sport. Dupa doar…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Star Magazin difuzata pe Antena Stars, Carmen de la Salciua a vorbit despre adevaratul motiv pentru care nu a devenit mama. Ce raspuns a primit artista de la medici.

- Finaliștii America Express, sezonul 6 s-au fotografiat intr-o ipostaza adorabila și au postat imeginea in mediul online. Alexia Eram a dezvaluit și ce cadou inedit a primit de la fratele ei mai mic.

- Mirela Vaida a anunțat cand incepe emisiunea Acces Direct la Antena Stars. Vedeta le-a transmis tuturor telespectatorilor cand va avea loc prima ediție din anul 2024. Iata ce postare a facut prezentatoarea TV pe rețelele de socializare!

- Festivalul Colindelor la Moroeni, invitat special Fuego și cete de colindatori din Maramureș, Neamț, Suceava și Botoșani, acest festival este o tradiție pastrata cu sfințenie de catre administrația locala condusa de primarul Laurențiu Moraru, un festival de datini și obiceiuri de iarna. Parada cetelor…

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și in AntenaPLAY, il aduce in fata juriului si al telespectatorilor pe umoristul Radu Pietreanu, in calitate de invitat special.