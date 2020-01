Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a caștigatorilor celei de-a 77-a ediții a galei Globurilor de Aur, care a avut loc duminica noapte, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației pentru alegerile anticipate CINEMA Cel mai bun film…

- Lungmetrajul ''1917'' a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria drama, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Pelicula "1917", regizata de Sam Mendes, a concurat la aceasta categorie cu productiile…

- Cea de-a 31-a ediție a Festivalului International de Film din Palm Springs, California, a debutat joi cu o gala de premiere și va prezenta, pana pe 12 ianuarie, 188 de lungmetraje din 81 de țari, printre care și "La Gomera", al cincilea lungmetraj al regizorului Corneliu Porumboiu, anunța MEDIAFAX.La…

- Creste pulsul vedetelor de Hollywood, dupa ce a fost anuntata lista nominalizarilor pentru Globurile de Aur. Topul este dominat de productiile "The Irishman", "Joker", "Once upon a time in Hollywood".