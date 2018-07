Investitorii din parcurile industriale, scutiti de impozitul pe imobile, pusi sa plateasca retroactiv cu dobanzi si penalitati!

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in sezonul trecut, 2017-2018, in tur, staff-ul tehnic al echipei din Seria a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, era condus de un posesor al licenței PRO, Octavian Grigore, iar in retur, odata cu instalarea lui Romulus Ciobanu, nu a mai fost la fel, de-acum trupa „lupilor” se poate lauda…

- BMW Seria 8 Coupe a intrat pe linia de asamblare a fabricii din Dingolfing. Modelul constructorului german este disponibil cu doua motorizari, varful de gama fiind capabil sa ofere 530 de cai putere.

- Persoanele care dau în chirie apartamente și nu platesc impozite risca amenzi și alte sancțiuni. Serviciul Fiscal de Stat a desfașurat în perioada ianuarie — mai 2018 o campanie de informare a cetațenilor ce se refera la prevederile legale ce ține…

- Distracția continua și azi, 24 iunie la Festivalul Vinului Satmarean. In ultima zi a festivalului, seria de concerte va fi deschisa, la ora 18.30 de BLUES BROTHERS TRIBUTE. Renumita trupa BIKINI din Ungaria va canta pentru publicul satmarean la ora 20.00, iar seria concertelor va fi incheiata de TALISMAN,…

- Andreea Podarescu nu se opreste aici! Dupa ce a acuzat pe retelele de socializare ca Iuliana Luciu vrea sa ii fure iubitul, cunoscuta bruneta a declarat in exclusivitate pentru spynews.ro ce se intampla in relatia ei.

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba impreuna cu Consiliul Judetean Alba si cadre didactice au organizat concursuri de desene pe asfalt pentru copiii din orasul Cugir. Actiunea s-a desfasurat sub sloganul „O lume de copii – o lume sigura!” si a avut loc in cadrul proiectului „Educatie Rutiera – Educatie…

- De-a lungul anilor, in cele doua mandate de presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise a promis in mai multe randuri ca va aduce investitori, investitii, multinationale de renume din Occident in parcurile industrial clujene. Read More...

- Ionuț Stan, primarul comunei Albeni, a fost dat in judecata de un localnic, pentru calitatea sa de președinte al Comisiei de Fond Funciar al localitații. Omul a caștigat impotriva primariei un litigiu de fond funciar și l-a obligat pe primar sa ii plateasca cheltuielile de judecata in cuantum…