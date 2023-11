Investitorii au plasat din octombrie peste 600 de milioane de dolari în fonduri de apărare, pe fondul tensiunilor geopolitice Fondul listat la bursa (ETF) Invesco Aerospace & Defense a inregistrat intrari nete de peste 100 de milioane de dolari pana acum in aceasta luna, potrivit datelor Lipper, adaugandu-se la cele aproape 180 de milioane de dolari pe care le-a acumulat in octombrie. Companii precum ETF-l iShares US Aerospace & Defence, de 5,5 miliarde dolari, si ETF-ul SPDR S&P Aerospace & Defense, in valoare de 1,78 miliarde dolari, au inregistrat intrari nete de 178,4 milioane dolari, respectiv 163,6 milioane dolari, din octombrie. ”Amenintarile la adresa securitatii nationale cresc in amploare si complexitate, generand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

