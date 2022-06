Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se afla in pragul unui tip unic de criza a datoriilor, despre care investitorii spun ca ar fi pentru prima data cand o economie de piata emergenta majora este impinsa intr-un default al obligatiunilor de geopolitica, mai degraba decat de lipsa banilor. Depozitarul National pentru Decontari a declarat…

- Cu o saptamana inainte ca platile dobanzilor sa fie scadente si cu doar cinci zile inainte de expirarea unei derogari esentiale din partea SUA care permite astfel de transferuri, Ministerul de Finante al Rusiei a declarat ca a transferat 71,25 milioane de dolari pentru o emisiune de obligatiuni denominate…

- Ministrul rus al Externelor, Serghei Lavrov, a acuzat Occidentul, intr-un interviu pentru Xinhua, agenția de presa de stat din China, ca in ultimii ani nu a facut nimic pentru a pune capat conflictului din interiorul Ucrainei, iar acum NATO face ”totul” pentru a impiedica o incetare a focului prin negocieri,…

- ”Ne vom duce in justitie, pentru ca avem toate masurile necesare sa ne asiguram ca investitorii isi primesc platile”, a declarat ziarului Izvestia ministrul rus al Finantelor. ”Vom prezenta tribunalului facturile care ne confirma eforturile de a plati atat in devize straine, cat si in ruble”, a subliniat…

- Masura, luata luni seara, impiedica Kremlinul sa plateasca detinatorilor datoriilor sale suverane cu rezervele de peste 600 de milioane de dolari detinute la institutiile financiare americane si are ca scop sa forteze Rusia fie sa-si foloseasca mai mult din propriile rezerve in dolari, fie sa accepte…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…