Investitori: Companiile tehnologice din Israel ar putea suferi perturbări ale activităţilor, în urma atacului Hamas Luptatori ai Hamas din Gaza au ucis sute de israelieni si au rapit un numar necunoscut de alte persoane, declansand un nou conflict in regiune. Industriile high-tech au fost timp de cateva decenii sectorul cu cea mai rapida crestere din Israel si cruciale pentru cresterea economica, reprezentand 14% din locurile de munca si aproape o cincime din produsul intern brut. Preturile actiunilor si obligatiunilor israeliene au scazut luni, dupa ce sambata oameni inarmati din grupul palestinian Hamas s-au rasculat prin orasele israeliene. De asemenea, militantii au tras mii de rachete in Israel, intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

