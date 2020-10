Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 49% in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, si se prevede un declin de pana la 40% anul acesta, pe fondul temerilor privind o recesiune profunda, se arata intr-un raport publicat marti de Conferinta Natiunilor…

- BNR: Investitiile straine directe au scazut cu 68% in primele opt luni Investitiile straine directe au scazut in primele opt luni din 2020 cu 68% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,396 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. "Investiţiile…

- Datoria externa a Romaniei s-a majorat cu 6,3 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, in timp ce investitiile straine directe sunt de aproape trei ori mai mici, insa criza a adus si o parte buna: deficitul de cont curent s-a mai redus, fata de anul trecut, arata datele publicate miercuri de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș deruleaza proiectul transfrontalier Romania-Ungaria, „Initiativa Comuna pentru Ocuparea Forței de Munca”, finantat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020. Proiectul este derulat in parteneriat cu Centrul de Formare Profesionala pentru Adulți…

- PodcasturiCu copiii la munca: Proiect inedit in Moldova Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale in colaborare cu Fondul ONU pentru Populație Moldova (UNFPA) și Camera de Comerț și Industrie implementeaza un proiect prin intermediul caruia angajatorii din sectorul privat vor fi incurajați…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, vineri, la Focsani, ca judetul Vrancea a fost izolat din punctul de vedere al investitiilor si se afla pe ultimele locuri din tara in ceea ce priveste investitiile straine. "Mult prea mult timp, judetul Vrancea a fost izolat din punct de vedere…

- Investițiile totale in studii clinice realizate de companii și sponsori au reprezentat contribuții la bugetul de stat de aproximativ 19,8 milioane euro in 2019. Acestea s-au tradus intr-o economie minima a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate...

- Astfel, in primele șase luni ale acestui an ele s-au redus la 352 de milioane de euro, fața de 2,7 miliarde de euro in perioada similara din 2019 – anunța Banca Naționala. La 30 iunie, Italia a avea cel mai mare numar, 49.000 de societați inființate in țara noastra, dar Olanda ocupa prima poziție din…