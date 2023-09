Investițiile nete în economie au crescut cu 13,5% în primul semestru, față de semestrul I de anul trecut Volumul investițiilor nete este in creștere in trimestrul II, respectiv semestrul I din 2023, fața de aceleași perioade de anul trecut, arata cele mai recente date, provizorii, publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS). Investițiile nete realizate in economia naționala au insumat 40,02 miliarde de lei, in trimestrul II 2023, ceea ce reprezinta o creștere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul II 2022, a transmis, luni, INS. Procentul de creștere este identic in semestrul I 2023, comparativ cu semestrul I 2022, volumul investițiilor nete realizate in economia nationala in acest interval… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei, in primele sase luni din acest an, au insumat 70,051 miliarde de lei, in crestere cu 13,5% fata de intervalul similar din 2022, conform datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate ieri și preluate de Agerpres. Raportat la trimestrul…

- In trimestrul II 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 40024,9 milioane lei, in creștere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul II 2022, potrivit INS. In semestrul I 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 70050,6 milioane lei, in creștere cu 13,5%,…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 70,050 miliarde lei in semestrul I 2023 i, in crestere cu 13,5%, comparativ cu semestrul I 2022, arata datele provizorii publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).”In trimestrul II 2023 investitiile nete realizate in economia…

- ”In trimestrul II 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 40,024 miliarde lei, in crestere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul II 2022. In semestrul I 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 70,05 miliarde lei, in crestere cu 13,5%, comparativ cu semestrul…

- Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II al anului in curs, comparativ cu primele trei luni, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier raportat la perioada similara din 2022, potrivit datelor provizorii date joi publicitatii…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 39.400 in al doilea trimestru al acestui an, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica (INS).Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2023 a fost 0,77%, in scadere…

- Economia Romaniei a crescut cu 0,9% in trimestrul II din acest an, in termeni reali, comparativ cu trimestrul I 2023, arata estimarile publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), conform news.ro.In același timp, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere fata de acelasi trimestru…

- Transportul portuar maritim s-a mentinut in primul trimestru al acestui an la acelasi nivel comparativ cu perioada similara din 2022, volumul marfurilor incarcate inregistrand o crestere cu 8,4%, iar volumul marfurilor descarcate o scadere cu 8%, conform datelor centralizate de Institutul National de…