- Uleiul de floarea soarelui dezodorizat va fi inclus in lista produselor social importante, lucru care ar putea duce la micșorarea prețului. O decizie in acest sens a fost adoptata de catre Comisia Situații Excepționale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Libanezii de la Agro Chirnogi Calarasi, unul dintre cei mai mari jucatori din agribusiness-ul romanesc care administreaza o suprafața de circa 10.000 hectare, imprumuta 40 de milioane de lei de la Exim Bank pentru a-și asigura necesarul de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei, in contextul…

- Utilizarea de medicamente generice a adus economii la bugetul de stat al Romaniei de 540 de milioane de euro, in perioada anilor 2015 – 2020. Economiile s-au realizat prin utilizarea a circa 650 de medicamente generice. Aceasta utilizare a devenit posibila dupa pierderea exclusivitații (a patentului)…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica alocarea a 50 de milioane de euro pentru ajutoare umanitare care vor fi trimise Ucrainei si Republicii Moldova, transmite dpa, informeaza AGERPRES . „In timp ce luptele grele si loviturile de rachete continua sa distruga infrastructura civila vitala, necesitatile…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu va efectua in perioada 18 - 19 aprilie o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vizita marcheaza desfașurarea reuniunilor grupurilor de lucru comune tematice in cadrul Dialogului Strategic intre Republica Moldova…

- Am avut parte de un martie neașteptat de „furtunos” in randul solicitanților pe piața muncii din Republica Moldova. De obicei, cea mai activa perioada a persoanelor care cauta de lucru este ianuarie și februarie a fiecarui an. Anul acesta nu a fost o excepție, intr-adevar, ianuarie și februarie au…

- Un șef de departament de la Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a avut un rol-cheie in operațiunea de extradare a celor șapte profesori turci din Republica Moldova, a fost demis din funcție. Este vorba despre Sergiu Mițulescu, șeful Direcției securitate interna de la SIS. Dupa demitere,…