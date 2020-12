Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile in digitalizare si intr-o economie digitala ar putea aduce Romaniei, pana in anul 2030, suma de 50 de miliarde de euro, echivalentul a cel putin 20% din Produsul Intern Brut, a declarat, duminica, in debutul celei de-a V-a editii a Galei Smart City Industry Awards, Eduard Dumitrascu, presedintele…

- Anul 2020 a fost anul unei severe crize de mobilitate, in care transporturile au fost grav afectate, dar acum Mecanismul de rezilienta si redresare economica al Comisiei Europene va sprijini investitiile atat in mobilitatea curata, cat si in digitalizarea sectorului de transport, a afirmat, duminica,…

- Piata globala de publicitate va scadea cu 7,5% in acest an, la 587 miliarde de dolari, in timp ce in Romania scaderea va fi de 3,5%, potrivit analizei Zenith Advertising Expenditure Forecasts, care arata ca mediul digital din Romania va atrage 25% din bugetele de media pana la sfarsitul anului 2023,…

- ”Piata globala de publicitate si-a revenit mai rapid decat fusese prognozat, dupa caderea severa din trimestrul 2 cauzata de pandemia de coronavirus, iar potrivit analizei Zenith Advertising Expenditure Forecasts, va incheia anul 2020 cu o scadere de 7,5%, la valoarea de 587 miliarde de dolari. Este…

- "Bazat pe executia pe care am vazut-o pana acum, Ministerul Finantelor Publice propune o rectificare bugetara pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din Produsul Intern Brut, respectiv 96 miliarde, construit pe o contractie economica de 4,2% pentru acest an", a declarat ministrul de Finante.…

- Romania are șansa de a-și crește competitivitatea economica intr-un termen relativ scurt daca se va concentra pe accelerarea digitalizarii și convergența spre o economie bazata pe tehnologie. Economia digitala ar putea reprezenta, in 2030, cel puțin 20 % din PIB, cu un plus de aproximativ 50 de miliarde…

- Banca italiana de stat Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a anuntat vineri ca a creat un Fond national pentru turism, cu scopul de a investi doua miliarde de euro in sectorul hotelier, afectat puternic de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Conform datelor Natiunilor Unite, Italia…