Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 12 programe de finanțare, ce totalizeaza aproximativ 5 miliarde de euro, au la dispoziție companiile și autoritațile publice locale in urmatoarele luni, in cea mai generoasa perioada de finanțari nerambursabile din istoria țarii noastre, potrivit unei analize REI, grup de companii specializate…

- Comunicat de presa Autoritațile publice locale care deruleaza proiecte de investiții cu fonduri europene nerambursabile in dezvoltarea mediului rural au obținut sprijin financiar pentru 2.428 de proiecte de investiții, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Astfel,…

- Autoritatile din Arad au descoperit o crescatorie de vaci improvizata, in care 60 de animale sunt tinute doar sub cerul liber si in noroi pana la genunchi. Fermierul fusese avertizat sa remedieze situația, dar nu s-a conformat, astfel ca se are in vedere confiscarea animalelor.

- Cumpanașu este acuzat ca s-ar fi angajat pe un post de expert IT pentru implementarea unui proiect guvernamental cu fonduri europene semnand in fals ca are studii superioare. Astfel, el ar fi incasat pe nedrept peste 200.000 de lei. Procurorii de la DNA Constanța au trimis in judecata o persoana fizica…

- Autoritațile locale anunța semnarea unui noi contract pe fonduri europene pentru municipiul Buzau. De aceasta data este vorba despre inființarea a opt stații de incarcare pentru mașinile electrice, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Unirii/Calea Eroilor, Șoseaua Brailei și pe Șoseaua Spatarului.…

- Conferinta de presa, joi, 08 decembrie La eveniment este prezenta Felicia Ovanesian, city manager municipiului Constanta. Primarul vergil Chitac lipseste de la eveniment. City managerul a anuntat ca primarul este la Ministerul Dezvoltarii unde semneaza contractul pentru licee, scoli, gradinite si cateva…

- Autoritațile au dispus controale in bazele militare, la nivel preventiv, dupa ce sapte militari romani, acuzati ca au furat 7 tone de carburanti de la Baza Mihail Kogalniceanu, au fost arestați, a anunțat vineri ministrul Apararii, Angel Tilvar, la Digi24. „Am avut discuții inca de la intoarcerea mea…

- Satui de anii in care au ramas mult prea des fara apa calda și caldura, tot mai mulți bucureșteni renunța la sistemul centralizat. Numai anul acesta, Termoenergetica a inregistrat 3.500 de cereri, cu o treime mai multe decat anul trecut.