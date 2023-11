Investiții fără cap: Comune cu stații de încărcare pentru mașini electrice, dar fără asfalt In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Pe de alta parte, in aceleasi comune, apa, canalizarea si gazul sunt inca un lux. In comuna Ivanesti, spre exemplu, unde caruta trasa de cal este inca un mijloc de transport pentru multi localnici, zeci de masini au ramas impotmolite din cauza noroaielor, ca intr-un final tot la cai sa se recurga pentru deblocarea drumurilor. „Am semnat la CNI doua contracte in valoare de aproape 1.900.000 de lei, prin care vom instala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

