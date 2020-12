Investitii de durata, pe timp de criza. Cum poti ajunge la cele mai bune proprietati imobiliare din Bucuresti Pandemia a adus numeroase incertitudini la nivel economic, din cauza carora suntem mai inclinati sa ne indreptam catre achizitii cu o mai mare valoare adaugata, care sa corespunda unor nevoi pe termen lung. Deciziile de acum par a fi definitorii si pot influenta semnificativ lunile urmatoare.



In momente de criza, cele mai importante sunt investitiile pe termen lung care sa iti ofere un grad mai mare de predictibilitate. Fara indoiala, bunurile imobiliare reprezinta unele din cele mai sigure investitii financiare, domeniul real-estate fiind perceput ca unul din cele mai stabile sectoare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea pentru bone filipineze a ramas constanta in pandemie, o bona filipineza castigand de la 500 de euro in sus in Romania. O mare parte din banii caștigați de bone ajung la rudele lor din Filipine, noteaza Mediafax. Pandemia a dus la faliment multe afaceri in ultimele luni si multi romani…

- Gold Park, agentie imobiliara din Cluj Napoca, este solicitata atat de proprietarii de spatii, hale sau alte tipuri de proprietati in vederea inchirierii sau vanzarii. Se axeaza pe business-uri, o platforma ce reuneste pe cei care ofera si pe cei care cauta un spatiu perfect pentru a-si desfasura activitatea.…

- Ȋn al doilea trimestru din 2020 evidenta, potrivit INS este creștereanumarului persoanelor ocupate, dar absente de la locul de munca. Adica 9,9% din populația ocupata a Romaniei – un total de 841.000 de romani – nu au lucrat nici macar o ora la locul de munca. Motivul principal a fost lipsa materiei…

- Radu Țincu, medic primar toxicolog la sectia de ATI de la Spitalul Floreasca din București crede ca, in acest moment, pandemia de coronavirus a scapat de sub control, iar, daca nu se vor lua masuri urgente, in luna decembrie vor fi ”lejer” 25.000 de cazuri noi pe zi, noteaza Realitatea Plus. Medicul…

- Record de cautari pentru un loc de munca in ultimii 21 de ani: 1,4 milioane de aplicari intr-o singura luna. eJobs: ”Vestea buna este ca si companiile angajeaza intr-un ritm sustinut” In luna octombrie au fost inregistrate 1,4 milioane de aplicari pentru joburi pe platforma eJobs, marcand…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat marti ca deschide un nou depozit langa Bucuresti, la Bragadiru, pe o suprafata de 3.000 de mp, investitie de jumatate de milion de euro, si estimeaza comenzi online record de Black Friday, anunța news.ro.”Pandemia de COVID-19 a crescut foarte mult…

- Romanii cauta case la curte la periferiile marilor orașe, precum București, Cluj-Napoca și Timișoara, din cauza pandemiei de coronavirus, arata o analiza Libertatea, pe baza datelor furnizate de portalul Imobiliare.ro.Interesul pentru locuințe in imediata apropiere a marilor orașe a crescut cu 20% de…

- E.ON Romania a ajuns la un total de 18 stații de incarcare rapida pentru mașini electrice, acestea fiind raspandite in județe precum Iași, Neamț, Harghita, Mureș, Bacau, Suceava, Valcea sau Constanța, dar și in București. Compania a instalat o stație de 77 kW la Fundulea, in parcarea magazinului Penny,…